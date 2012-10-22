Львівська залізниця залучить у "Дочірнього банку Сбербанку Росії" 3 кредитні лінії

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ЛЗ) залучить у ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" три кредитні лінії загальним лімітом 7 млн ​​доларів.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, ставка за кредитом становитиме 12% річних.

Кредит залучається строком на 1 рік.

Нагадаємо, державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» обрало банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3% порівняно з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.