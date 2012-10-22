Залізниці України підготували до зими понад 100 снігоприбиральних машин

Залізниці України підготували до зими майже всю снігоприбиральну техніку - всі 128 снігоочисних та 101 (з 105) снігоприбиральну машини.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський.

«Дефіциту снігоприбиральної техніки на сьогодні немає. У разі сильних снігопадів машини завжди готові до оперативної передислокації в регіони, які в цьому матимуть потребу», - сказав він.

З початку підготовки до зими фахівці колійного господарства «Укрзалізниці» підготували 14263 з 14378 комплектів стрілкових переведень з пневмообдуванням та 2295 стрілкових переведень з електрообігрівом.

Особлива увага приділяється також забезпеченню чіткої роботи систем сигналізації й зв'язку.

Крім того, в зимовий період будуть проводиться додаткові огляди та перевірки стану колій, стрілкових переводень та інженерних споруд.

Для забезпечення працівників колійного господарства належними побутовими умовами облаштовуються пункти обігріву та душові, приміщення для сушіння робочого одягу, закуповується теплий одяг і зимове спецвзуття для робітників.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України спрямують на підготовку колійного господарства до зимового періоду 2012/2013 року 2,642 млрд грн.