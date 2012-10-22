Янукович і Путін домовилися про співпрацю в сфері космосу

Москва. Україна і Росія нарешті домовилися про співпрацю у сфері космосу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, яка проходить у державній резиденції «Ново-Огарьово» у Підмосков'ї.

«Наші відомства, нарешті, домовилися про співпрацю з питань космосу, дослідження, про спільну роботу, як ми з вами говорили, на трьох – Казахстан, Україна, Росія», - сказав В.Янукович.

При цьому він повідомив, що планується «спільних три пуски».

Нагадаємо, наприкінці серпня Російська ракетно-космічна корпорація "Енергія" озвучила пропозицію про спільне з Україною і Казахстаном створення нової ракети-носія і використання в цьому проекті технології програми "Енергія-Буран".