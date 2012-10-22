Туман продовжує ускладнювати роботу аеропортів у Польщі

Варшава. Частина аеропортів у Польщі сьогодні у другій половині дня відновила роботу, проте сильний туман може знову паралізувати авіарух в деяких з них, у тому числі в найбільшому в країні - імені Фредеріка Шопена у Варшаві.

Представник цього аеропорту Анета Вінницька-Дамарська повідомила УНІАН, що сьогодні через сильний туман не відбулося 39 прильотів та відльотів, і велика частина рейсів реалізується зі значними запізненнями.

"На жаль, синоптики прогнозують повернення туману", - сказала вона.

Представник аеропорту помітила, що в першій половині дня туман був настільки сильним, що вертикальна видимість становила "нуль метрів".

Раніше прес-секретар аеропорту Пшемислав Пшибільский в телеефірі відзначав, що вранці горизонтальна видимість була на рівні 300 м, що на 100 м менше, ніж дозволяє приземляти літаки встановлена ​​у варшавському аеропорту система ILS другої категорії.

А.Вінницька-Дамарська повідомила, Що торік через тумани аеропорт імені Фредеріка Шопена простоював 127 годин.

Польські ЗМІ зазначають, що столичний аеропорт, який обслуговує понад 40% авіаруху в країні, планує впровадити систему ILS найвищої - третьої категорії, що дозволяє саджати літаки навіть при нульовій видимості, з 2014 року. Серед аеропортів, обладнаних цією системою, київський «Бориспіль», а також аеропорти в Берліні, Франкфурті, Празі та Будапешті.

Як повідомляв УНІАН, сильний туман ускладнює роботу аеропортів у Польщі починаючи з ранку 21 жовтня і, серед іншого, став причиною скасування поїздки Президента Броніслава Коморовського в Познань.

У Польщі працюють 11 цивільних аеропортів.