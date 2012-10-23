У Росії на ріці Об затонув теплохід з баржею
10:06, 23 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Теплохід з баржею затонув у ніч на вівторок на річці Об за 30 кілометрів від села Яр-Сале в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на старшого помічника керівника Уральського слідчого управління СКР на транспорті зі взаємодії зі ЗМІ Марину Бубкіну.
"Затонув теплохід з баржею вантажопідйомністю 100 тонн", - сказала вона і додала, що баржа була завантажена продуктами харчування. За словами М.Бубкіної, екіпаж врятовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter