У Росії на ріці Об затонув теплохід з баржею

Теплохід з баржею затонув у ніч на вівторок на річці Об за 30 кілометрів від села Яр-Сале в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на старшого помічника керівника Уральського слідчого управління СКР на транспорті зі взаємодії зі ЗМІ Марину Бубкіну.

"Затонув теплохід з баржею вантажопідйомністю 100 тонн", - сказала вона і додала, що баржа була завантажена продуктами харчування. За словами М.Бубкіної, екіпаж врятовано.