Yahoo вирішила «осідлати» хвилю мобільного Інтернету

Виконавчий директор Yahoo Марісса Маєр пообіцяла модернізувати сайти Yahoo і зробити їх зручнішими для користувачів смартфонів на тлі мінімальної динаміки в показниках проблемної інтернет-компанії, повідомляє Reuters.

М.Маєр прийшла в Yahoo з Google Inc у липні, ставши третім виконавчим директором американської фірми за останні 12 місяців.

"Ми налаштовані на повернення до нашого коріння як інтернет-компанії, орієнтованої на споживача", - заявила вона.

Корпорація, яка колись була одним із лідерів світового інтернет-пошуку і реклами, не перший рік програє конкурентну боротьбу таким гігантам, як Facebook і Google.

"Мобільність - величезна хвиля, яку ми маємо намір осідлати", - сказала вона в ході конференц-колу.

Прибуток компанії без одноразових виплат становить $177 мільйонів, або 35 центів на акцію, в третьому кварталі, що перевищило середній прогноз аналітиків, опитаних Рейтер, - 25 центів.

За минулий рік Yahoo скоротила більш як 12% співробітників. Зараз їх чисельність становить 12 000.

Чиста виручка, показник, що виключає показники партнерських сайтів, становить $1,09 мільярда у порівнянні з $1,07 мільярда роком раніше.

Довідка УНІАН. Компанія Yahoo була заснована студентами Стенфордського університету Девідом Файло і Джері Янгом у 1994 році, ставши корпорацією вже наступного року. Головний офіс компанії міститься у штаті Каліфорнія, США.

У даний час компанія володіє другою за популярністю в світі пошуковою системою і низкою сервісів, зокрема Yahoo Mail. Щомісячна аудиторія компанії становить близько 700 мільйонів користувачів.