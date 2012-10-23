Аеропорти у Польщі відновили роботу в нормальному режимі

Варшава. Аеропорти у Польщі після двох днів проблем, викликаних сильним туманом, який час від часу призводив до повного припинення авіаційного руху, з сьогоднішнього ранку працюють у нормальному режимі.

Про це повідомляє TVN24.

"Сьогодні зранку аеропорти працюють вже нормально (...) Літаки прилітають та відлітають згідно з графіком", - зазначає телеканал.

Як повідомляв УНІАН, сильний туман з ранку 21 жовтня до вечора 22 жовтня призвів до значних складнощів у роботі практично усіх 11 цивільних аеропортів у Польщі. Крім того, через туман Президент Польщі Броніслав Коморовський не зміг вилетіти до Познаня.

Послугами польських аеропортів минулого року скористалося 21,7 мільйонів пасажирів, що на 6% більше, ніж попереднього року.