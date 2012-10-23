ТПС «Дарниця» представить нову технологію обслуговування електропоїздів

Новий центр з обслуговування швидкісних електропоїздів - Технічна пасажирська станція (ТПС) «Дарниця», яка найближчим часом відкриється у Києві, використовуватиме нову технологію обслуговування електропоїздів.

Як повідомив УНІАН технічний директор держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) Анатолій Січкар, нові технології обслуговування рухомого складу дозволять значно скорочувати час на виконання технічних операцій і економити енергетичні ресурси, а також підвищать якість виконання технологічних процесів.

«Перевірка всіх систем електропоїзда, його екіпірування здійснюватиметься на одній колії, в одному місці. До того ж, вперше створено можливість оглядати одночасно на різних рівнях підвагонне, внутрішнє і покрівельне устаткування електропоїзда», - сказав він.

Для заїзду-виїзду в цех нові електропоїзди не потребуватимуть маневрових локомотивів, завдяки чому зменшиться витрата енергоресурсів, а час на кожну операцію скоротиться на 20-25 хв.

Крім того, на ТПС «Дарниця» створено можливість замінити колісну пару безпосередньо під час технічного обслуговування потяга. Крім того, без відчеплення вагона від складу потяга і без підняття його на домкратах можна буде замінити й візок. «Такий технологічний процес є новим для діючих в Україні депо», - відзначив А.Січкар.

Завдяки одночасному проведенню заправки потяга водою, піском, очищення і дезінфекції системи вакуумних туалетів вагонів загальний час на проведення цих операцій зменшується на 30-40 хв.

Миття вагонів електропоїзда за допомогою сучасного автоматизованого вагономийного комплексу фінського виробництва із замкнутою системою водопостачання займе не більше ніж 15 хв.

Крім того, в контактну мережу цеху зможе подаватися напруга як змінного, так і постійного струму, що дасть можливість перевірити всі системи двосистемного електропоїзда.

На ТПС «Дарниця» вже змонтовано мобільну установку екіпірування потяга піском, висувну платформу для роботи на даху потяга, що забезпечує охорону праці під час виконання робіт на висоті, а також встановлено рухомі платформи німецького виробництва для огляду підвагонного устаткування і бічних вузлів електропоїзда.

У даний час ведуться будівельні роботи у відділенні для обточування колісних пар. Прочитування параметрів колеса виконуватиметься в русі потяга, а обточування поверхні колісних пар проводитиметься без відчеплення вагона від складу потяга.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня було відкрито Харківське ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів. Центри з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів створюються в пунктах слідування експресів у Києві і Харкові.

Довідка УНІАН. Будівництво ТПС «Дарниця» для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів передбачене генеральною схемою розвитку Київського залізничного вузла.