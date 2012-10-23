НКРЗІ схвалила зміни до закону про телекомунікації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на черговому засіданні схвалила проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення й аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання і створення ефективних механізмів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Законопроект розроблено з метою розширення повноважень НКРЗІ в частині аналізу ринків телекомунікаційних послуг і створення сприятливих умов для формування ринків з економічною конкуренцією.

У схваленому комісією законопроекті наведено перелік зобов'язань, які можуть накладатися на операторів, провайдерів з істотною ринковою перевагою для запобігання порушенням правил добросовісної конкуренції. Такий механізм створюватиме рівні умови для всіх операторів, провайдерів, і захищатиме інтереси невеликих компаній від конкурентного впливу операторів, які займають значну частку ринку.

Одним з важелів впливу на операторів з істотною ринковою перевагою стане необхідність узгодження з НКРЗІ тарифів на надання телекомунікаційних послуг. У разі відсутності належних підстав для застосування таких тарифів комісія з метою захисту інтересів споживачів матиме право заблокувати їх впровадження.

Також законопроект передбачає посилення відповідальності операторів за порушення ними ліцензійних умов. Так, у разі вилучення ліцензії в результаті невиконання оператором узятих на себе зобов'язань він на рік позбавлятиметься права на отримання нової ліцензії. На думку комісії, «такі нововведення сприятимуть підвищенню відповідальності з боку операторів, провайдерів за якість надаваних ними телекомунікаційних послуг».

Запропонований НКРЗІ документ, який розроблено в рамках виконання загальнодержавної програми гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, як вважають у комісії, «повністю відповідає світовим регуляторним практикам».

Попереднє схвалення законопроекту відбулося 29 грудня 2011 року рішенням НКРЗІ, були проведені громадські слухання тощо, більшість пропозицій учасників ринку враховано.

Проект закону буде повторно направлений комісією для узгодження в центральні органи виконавчої влади згідно з вимогами чинного законодавства.