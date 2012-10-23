Збиток "Національних авіаліній України" за 9 місяців становить 679 тис. грн

Чистий збиток авіакомпанії "Національні Авіалінії України" за січень-вересень 2012 року становить 679 тис. грн, у той час, як за аналогічний період 2011 року авіакомпанія отримала чистий прибуток у розмірі 403 тис. грн.

Про це компанія повідомляє у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Нагадаємо, у травні 2011 року Господарський суд міста Києва визнав ВАТ "Авіакомпанія "Національні Авіалінії України" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Національні Авіалінії України" виконує нерегулярні пасажирські та вантажні авіаперевезення.

Акції компанії передані Фонду держмайна України.