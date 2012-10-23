Збиток "Національних авіаліній України" за 9 місяців становить 679 тис. грн
19:40, 23 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
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Чистий збиток авіакомпанії "Національні Авіалінії України" за січень-вересень 2012 року становить 679 тис. грн, у той час, як за аналогічний період 2011 року авіакомпанія отримала чистий прибуток у розмірі 403 тис. грн.
Про це компанія повідомляє у системі розкриття інформації НКЦПФР.
Нагадаємо, у травні 2011 року Господарський суд міста Києва визнав ВАТ "Авіакомпанія "Національні Авіалінії України" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Національні Авіалінії України" виконує нерегулярні пасажирські та вантажні авіаперевезення.
Акції компанії передані Фонду держмайна України.
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