Apple представила зменшений планшет iPad mini

Компанія Apple представила новий компактний планшет iPad mini, який оснащений екраном з діагоналлю 7,9 дюйма, що майже на два дюйми менше, ніж у інших планшетів компанії, оголосив старший віце-президент Apple з маркетингу Філіп Шиллер на прес-конференції компанії в Сан- Хосе, повідомляє РІА «Новости».

Новому пристрою належить конкурувати з недорогими Android-планшетами, вартість яких в базових конфігураціях не перевищує 200 доларів. Саме від цих моделей, які продають за ціною близькою до собівартості, у першу чергу виходить загроза для позицій iPad.

Основний прибуток Apple припадає на продажі пристроїв, тому компанія не зможе вплутуватися в цінові війни. Однак, на думку експертів, навіть при ціні на 50-100 доларів більше конкуруючих продуктів iPad mini зможе відвоювати частину ринку компактних планшетів за рахунок сили свого бренду і потужної екосистеми, зокрема, великого каталогу планшетних додатків.

Роздільна здатність дисплея iPad mini становить 1024 на 768 пікселів - стільки ж, скільки у двох перших поколінь повнорозмірних iPad. Однак за рахунок меншої площі екрану щільність розміщення пікселів у нової моделі більше.

Планшет матиме товщину 7,2 мм і вагу близько 308 грамів. Це відчутно менше, ніж у повнорозмірної моделі iPad третього покоління, яка важить 652 грами (без стільникового модуля) при товщині 9,4 мм.

Пристрій побудований на базі двоядерного процесора Apple A5 - цей чіп використовується в продуктах Apple вже близько півтора років. Зараз у компанії є більш продуктивне рішення A6, що встановлено в смартфоні iPhone 5, продажі якого почалися близько місяця тому. Вибір на користь менш потужного процесора повинен дозволити компанії заощадити на виробництві та продавати iPad mini за доступнішою ціною.

Деякі моделі планшета отримають підтримку високошвидкісних LTE-мереж.

За словами Шиллера, iPad mini зможе працювати автономно до 10 годин.

У планшеті використовується роз'єм нового типу Lightning, який вже застосовується в iPhone 5 і нових плеєрах iPod. Цей порт, призначений для підзарядки і підключенню до комп'ютера, менше використовуваного донедавна Dock-коннектора.

Користувачі зможуть вибрати пристрій з корпусом білого або чорного кольору.

Перший iPad з'явився в 2010 році, фактично створивши швидко розвивається сьогодні ринок планшетних комп'ютерів. З тих пір Apple продала понад 100 мільйонів iPad різних версій і зберігає світове лідерство в сегменті планшетів, контролюючи приблизно дві третини цього ринку. Поряд зі смартфонами iPhone, планшети приносять найдорожчій корпорації світу значну частину доходів.