Авіакомпанії Air France і KLM переходять в термінал «D» Борисполя

Авіакомпанії Air France і KLM з 25 жовтня 2012 почнуть виконувати свої рейси з нового терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це йдеться у повідомленні авіакомпанії KLM.

Водночас у компанії відзначають, що спільні рейси, що виконуються з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України», будуть, як і раніше, будуть здійснюватись з терміналу «F».

У KLM відзначають, що транзитні пасажири, яким необхідно змінити термінал для продовження подорожі, зможуть скористатися безкоштовними "шатл-басами", зупинки яких розміщаються перед кожним терміналом.

Нагадаємо, термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис кв м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, який знаходиться за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого здійснюються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис тонн, обробку пошти на 5% - до 2, 7 тис тонн.