Facebook закінчила III квартал зі збитками в 59 млн дол.

Всесвітня соціальна мережа Facebook у третьому кварталі 2012 року зазнала збитків у розмірі 59 млн дол. у порівнянні з чистим прибутком у розмірі 227 млн ​​дол. за аналогічний період 2011 року, говориться у квартальному звіті, розміщеному на сайті Facebook.

Дохід компанії за третій квартал 2012 року зріс до 1,262 млрд дол. з 954 млн дол. за аналогічний період 2011 року. Операційний прибуток за цей період знизився до 377 млн ​​дол. з 414 млн дол. роком раніше.

У загальному розмірі виручки надходження від реклами в липні-вересні становили 86%, або 1,09 млрд дол., що на 36% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року.

Facebook повідомляє про зростання на 30 вересня числа своїх активних користувачів у місячному обчисленні до 1,01 млрд осіб, що на 26% перевищує число користувачів минулого року. Число користувачів, що заходять в мережу з мобільних пристроїв, зросла за останні 12 місяців на 61% - до 604 млн осіб.

Результати за третій квартал демонструють зростання прибутковості та збільшення операційної маржі компанії у порівнянні з другим кварталом 2012 року. Ціна акції Facebook Inc. на біржі NASDAQ зросла до 19,5 дол.

У травні поточного року Facebook Inc. залучила в ході найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 млрд дол. при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 млрд дол.

Високий попит з боку інвесторів, які назвали це IPO «головною подією 2012 року» для фондового ринку планети, дозволив тоді Facebook Inc. провести розміщення своїх акцій по верхній межі цінового коридору - на рівні 38 доларів США.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розміщується в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварда Марком Цукербергом. У другому кварталі 2012 року, на тлі зростання витрат, пов'язаних з проведеним IPO і компенсаціями своїм співробітникам, Fаcebook зазнав збитків у розмірі 157 млн ​​дол. в порівнянні з чистим прибутком у розмірі 240 млн дол. за аналогічний період 2011 року.