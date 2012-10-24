У Черкасах відкрили першу безкоштовну Wi-Fi-зону

В Черкасах минулого тижня на площі перед Палацом культури «Дружба народів» відкрили першу в місті безкоштовну зону доступу до Інтернету за технологією Wi-Fi.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, одночасно користуватися Інтернетом на площі зможе до 130 користувачів, доступ відкритий цілодобово. Ініціатор такої новації - керівництво ПАТ «Азот».

В ПАТ «Азот» зазначають що, ідея організувати біля «Дружби народів» безкоштовний доступ до Інтернету виникла після завершення реконструкції палацу, який належить ПАТ «Азот», та прилеглої площі, коли побачили, якою популярністю користується оновлена площа серед молоді та студентів. На підприємстві хочуть зробити площу перед Палацом культури «Дружба народів» культурним осередком для Черкас.