На держпідприємствах і у держорганах України більше 70% програм - неліцензійні

Понад 70% програм, які використовуються на держпідприємствах і в держорганах України, є неліцензійними.

Про це повідомляється в коментарі «Майкрософт Україна», з приводу рішення госпсуду Закарпатської області, згідно з яким «Міжнародний аеропорт Ужгород» зобов'язаний виплатити корпорації Microsoft компенсацію 66 тис. грн за використання неліцензійного програмного забезпечення.

Як зазначив керівник департаменту захисту інтелектуальної власності «Майкрософт Україна» Юрій Омельченко, «ситуація з використанням нелегальних програм у держсекторі залишається катастрофічною», тому корпорація має намір вдаватися до судів і надалі».

За словами юридичного представника Microsoft Владислава Шаповала, недавні зміни в судовій практиці дали правовласникам більше можливостей для захисту своїх авторських прав.

Зокрема, зараз українські суди розцінюють наявність неліцензійних копій програм на комп'ютері користувача як однозначне порушення авторського права і прирівнюють його, наприклад, до продажу піратських дисків на ринку. Крім того, для задоволення позову про стягнення компенсації господарському суду тепер достатньо самого факту міліцейської перевірки, яка виявила подібне «зберігання ПЗ», незалежно від того, чи мала ця перевірка якесь продовження.

В.Шаповал повідомив, що у вересні 2012 року юридичний представник Microsoft направив попереджувальні листи 25 великим українським компаніям, які підозрюються в неліцензійному використанні програмних продуктів корпорації. Крім цього, за минулий місяць в рамках досудового слідства щодо раніше порушених справ кримінальних справах корпорацією Microsoft було заявлено 10 цивільних позовів до порушників про стягнення з них грошової компенсації - при цьому загальна сума позовних вимог перевищила 1,586 млн гривень. На даний момент в українських судах перебуває 60 кримінальних справ про порушення авторських прав Microsoft.

Всього ж у 2012 році судами України щодо порушників авторських прав корпорації Microsoft було винесено 27 обвинувальних вироків. У більшості випадків в якості основної міри покарання суди застосовували штраф у розмірі від 3400 грн до 34 000 грн, або позбавлення волі від 1 року до 3 років умовно, а в якості додаткової міри - конфіскацію з наступним знищенням всіх матеріальних носіїв контрафактних програм.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) є одним зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.