Колесніков відкрив центр для обслуговування високошвидкісних потягів ТПС «Дарниця»

Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков відкрив у середу високотехнологічний центр для обслуговування високошвидкісних міжрегіональних електропоїздів - Технічну пасажирську станцію (ТПС) «Дарниця».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час обслуговування потягів у ТПС «Дарниця» застосовуватимуться нові технології обслуговування рухомого складу, які дозволять значно скоротити час на виконання технічних операцій, економити енергетичні ресурси, а також підвищити якість виконання технологічних процесів.

«Цей чудовий центр дозволить значно скоротити час обслуговування і ремонту потягів. По суті, це перший об'єкт, який змінює технологію імператорських залізниць. Сьогодні ми переходимо до сучасної діагностики», - сказав під час відкриття Б.Колесніков.

Перевірка всіх систем електропоїзда здійснюватиметься на одній колії, в одному місці. Вперше створено можливість оглядати одночасно на різних рівнях підвагонне, внутрішнє і покрівельне устаткування електропоїзда, а також замінювати колісну пару безпосередньо під час технічного обслуговування потяга.

Для заїзду-виїзду в цех нових електропоїздів не потрібні будуть маневрові локомотиви, завдяки чому зменшиться витрата енергоресурсів. Час на кожну операцію скоротиться на 20-25 хв.

Крім того, на ТПС «Дарниця» з'явилася можливість без відчеплення вагона від складу потяга і без підняття його на домкратах замінити й візок.

Завдяки одночасному проведенню заправки потяга водою, піском, очищення і дезінфекції системи вакуумних туалетів вагонів загальний час на проведення цих операцій зменшується на 30-40 хв.

Миття вагонів електропоїзда за допомогою сучасного автоматизованого вагономийного комплексу фінського виробництва із замкнутою системою водопостачання займе не більш як 15 хв.

Крім того, в контактну мережу цеху зможе подаватися напруга як змінного, так і постійного струму, що дасть можливість перевірити всі системи двосистемного електропоїзда.

На ТПС «Дарниця» діє мобільна установка екіпірування потяга піском, висувна платформа для роботи на даху потяга, що забезпечує охорону праці під час виконання робіт на висоті, а також встановлено рухомі платформи німецького виробництва для огляду підвагонного устаткування і бічних вузлів електропоїзда.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня було відкрито Харківське ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів. Центри з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів створюються в пунктах курсування експресів у Києві та Харкові.

Довідка УНІАН.Будівництво ТПС «Дарниця» для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів передбачене генеральною схемою розвитку Київського залізничного вузла.