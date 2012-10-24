Азаров перевірив швидкісний трамвай на Троєщині

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в Києві перевірив готовність до пуску швидкісного трамвая на Троєщині - з вул. Милославської до пересадкового вузла на Міську кільцеву електричку.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров проїхав у новому трамваї по кільцевій лінії, що зайняло приблизно 10 хвилин.

«На мій погляд, жителі Троєщини отримали достатньо зручний вихід у центр Києва», - сказав М.Азаров.

Також М.Азаров повідомив, що для зручності пасажирів, інтервали руху поїздів кільцевої електрички планується скоротити.

«Є такі плани зробити її зручнішою. Зробити інтервали руху поїздів меншими, щоб поїзди рухалися частіше», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, рух швидкісного трамвая від Тріщини до кільцевої електрички почнеться завтра, 25 жовтня, о 6.00. До кінця місяця проїзд буде безкоштовним.