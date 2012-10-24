«Укрзалізниця» почне будівництво Беськидського тунелю в кінці листопада

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») планує почати будівництво Беськидського тунелю в кінці листопада.

Про це в середу під час відкриття ТПС «Дарниця» повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Ми почнемо в кінці листопада. Вестимемо будівництво з урахуванням погодних умов», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, будівництво тунелю планується завершити в 2015 році. За розрахунками, він дозволить збільшити пропускну спроможність залізниці для перевезення транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи більш ніж у 2 рази — з 47 до 100 потягів на добу.

У даний час Беськидський тунель є єдиною одноколійною ділянкою на всій довжині V Крітського міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України і Росії (Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львів) і створює перешкоди для інтеграції транспортної мережі України в європейську мережу і повноцінного використання транзитного потенціалу України.

Довідка УНІАН. Беськидський тунель було збудовано в 1886 році, і він уже вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Через деформацію його обробки і руйнування дренажної системи в нього потрапляють грунтові води, потяги тунелем проходять з мінімальною швидкістю. Одноколійний тунель обмежує пропускну спроможність всього міжнародного транспортного коридору.

Для будівництва нового залізничного Беськидського тунелю 31 серпня 2004 під гарантії держави укладено кредитну угоду між «Укрзалізницею» і Європейським банком реконструкції та розвитку.

Проектні та підготовчі роботи почато в 2011 році. Планом капітальних інвестицій на 2012 рік передбачене виконання проектних і будівельних робіт на вказаному об'єкті на суму 353495 тис грн, зокрема за рахунок кредиту ЄБРР — 252,228 тис грн.

Генпідрядником у ході міжнародного тендеру визначено Будівельну асоціацію "Інтербудмонтаж" (Україна). Згідно з угодою підряду, вартість робіт становить 102,7 млн євро.

Підготовчі роботи на підходах до тунелю здійснила Львівська залізниця.