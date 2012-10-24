Школярі на зимових канікулах зможуть їздити безплатно поїздами «Інтерсіті+»

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») планує організувати безкоштовний проїзд школярів до 16 років на швидкісних міжрегіональних поїздах в категорії «Інтерсіті+».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 24 жовтня, на відкритті технічної пасажирської станції «Дарниця» повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«На зимові канікули на швидкісних напрямках руху школярі їздитимуть безкоштовно», - сказав він.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, який курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/годину і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem.