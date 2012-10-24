Колесніков: швидкісний рух розвиватиметься на базі виготовлених в Україні поїздів

Швидкісний залізничний рух в Україні розвиватиметься на базі виготовлених в Україні поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 24 жовтня, на відкритті ТПС «Дарниця» повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Я сказав «Сіменсу», «Хюндаю», польській та іспанській компаніям: в Україні немає більше можливості витратити жодного долару на придбання готового імпортного поїзду, тому якщо ви хочете працювати з українськими залізницями, ви маєте побудувати або модернізувати виробництво тут і випускати поїзди тут. Хто запізнився, той не встиг», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, відповідні пропозиції іноземних виробників мають бути підготовлені в листопаді-грудні.

«Упродовж листопада-грудня ви побачите, що вони не просто відповіли, а що вони зробили», - сказав він журналістам.

Крім того, Б.Колесніков відзначив, що залізницям України потрібно для модернізації та оновлення рухомого складу близько 10 млрд євро впродовж найближчих 10 років.

«Нам потрібно 300-400 електровозів, 120 регіональних поїздів, 600 електричок, це портфель більш як 10 млрд євро впродовж 10 найближчих років як мінімум. Якщо нам потрібно 300 електровозів, то ми не хочемо купувати їх десь. Сьогодні харківський завод готовий навіть електродвигуни зробити. Єдине, що доведеться купувати, це електроніку, тому, що в електроніці ми не скоро наздоженемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Б.Колесніков відкрив у середу, 24 жовтня, високотехнологічний центр для обслуговування високошвидкісних міжрегіональних електропоїздів - Технічну пасажирську станцію (ТПС) «Дарниця».

17 жовтня було відкрито Харківське ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів. Центри з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів створюються в пунктах обороту експресів у Києві та Харкові.