Нацрада з телебачення і радіомовлення закликає ліцензувати послугу IP-телебачення

Національна рада з телебачення і радіомовлення виступила з ініціативою ввести ліцензування всіх суб'єктів господарювання, які надають послугу доступу до пакетів телепрограм за допомогою IP-протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацради Володимир Манжосов на прес-конференції в середу, 24 жовтня, коментуючи ситуацію навколо неконтрольованого зростання користувачів послугою IP-телебачення в Україні.

«Багато інтернет-компаній у боротьбі за користувача надають серед додаткових послуг можливість дивитися ТБ через Інтернет. Проте ліцензії на здійснення такої діяльності у багатьох провайдерів немає», - сказав В.Манжосов.

За його словами, на даний момент Нацрада ліцензіювала лише 50 провайдерів. Заявки на ліцензії ще 50 компаній перебувають на розгляді Нацради.

Разом з тим, близько 80-100 компаній, за словами В.Манжосова, працюють на ринку без ліцензії і без оформлення договорів з правовласниками - організаціями, які захищають авторські права на продукт телеканалів.

Як стверджує В.Манжосов, надання послуги IP-телебачення без ліцензії є піратством. «Ми готові спільно з правоохоронними органами боротися з безліцензійною діяльністю, оскільки в таких умовах страждає не лише галузь інформаційних технологій, а й кінцевий користувач», - переконаний голова Нацради.

Як повідомляв УНІАН, кількість користувачів широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) в Україні, згідно з даними дослідження аналітичної компанії Point Topic (Велика Британія), в другому кварталі 2012 року виросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,9%, і становить 6,8 млн. чоловік. Україна ввійшла до першої двадцятки у світі за кількістю абонентів ШСД. При цьому, згідно з дослідженням компанії Mail.Ru Group, жителі України проводять в Інтернеті близько 27 годин на місяць.