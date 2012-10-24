Обласні центри в 300 км зоні навколо Києва сполучать швидкісними електропоїздами

Міністерство інфраструктури пропонує сполучити швидкісними електропоїздами регіональні обласні центри, розташовані в 300-кілометровій зоні навколо Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 24 жовтня, на відкритті ТПС «Дарниця» повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Найближчим часом буде зроблено 300-кілометрову зону навколо Києва, включаючи масу обласних центрів. Оскільки ми бачимо, що ціни на автобус близькі до цін швидкісних поїздів, то це означає ми невеликими поїздами, виготовленими в Україні, до 200 пасажирів, але такими ж комфортними як Hyundai, повинні зв'язати Кіровоград, Чернігів, Черкаси, Вінницю», - сказав він.

Крім того, Б.Колесніков відзначив, що Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вивчає можливість запуску нічного швидкісного міжрегіонального електропоїзда категорії Інтерсіті+ на напрямку Київ-Донецьк-Київ.

«Ми зараз спробуємо пустити нічний маршрут Київ-Донецьк. Це єдиний швидкісний маршрут, де ми зараз йдемо більш як 6 годин, аби о 23.45 виходити з Донецька і о 6.15 бути в Києві», - сказав він.

Коментуючи можливість запуску швидкісного залізничного сполучення між Києвом і Москвою, Б.Колесніков відзначив, що «ми розглянемо це питання тоді, коли зарплата українця наблизиться до 1 000 євро», а в напрямку Криму «шукатимемо проміжний варіант».

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» між Києвом, Львовом, Донецьком і Харковом курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.