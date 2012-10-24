В Україні 1,5 млн. сімей дивляться ТБ нелегально – експерт

Кількість українських сімей, які регулярно дивляться пакети програм телебачення за допомогою різних технологічних платформ становить 6 млн. абонентів, з них легальних користувачів – лише 4,5 млн. Як передає кореспондент УНІАН, такі цифри навів президент компанії "Воля" Сергій Бойко під час прес-конференції в Нацраді з телебачення і радіомовлення.

«Різниця в півтора мільйони. Це, швидше за все, ті сім'ї, які мають доступ до телепрограм за допомогою різних технологічних платформ, але перебувають у так званій сірій зоні. За них ніхто не звітує, не платить ліцензійні збори, а в результаті втрачає бюджет, втрачають легальні абоненти. Це поле для роботи правоохоронних органів», - сказав С.Бойко.

За його розрахунками, втрати бюджету від таких "сірих" абонентів цілком відчутні. «Якщо навіть узяти абонентську плату в 5 доларів на місяць і помножити її на півтора мільйони абонентів – це великі гроші, зокрема в розрізі платежів до бюджету», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення виступила з ініціативою ввести ліцензування всіх суб'єктів господарювання, які надають послугу доступу до пакетів телепрограм за допомогою IP-протоколу. Як стверджує голова Нацради Володимир Манжосов, надання послуги IP-телебачення без ліцензії є піратством.