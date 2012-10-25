«ЮТейр-Україна» з 5 листопада почне регулярні польоти за маршрутом Київ-Луганськ

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 5 листопада 2012 року розпочне виконувати регулярні рейси за маршрутом Луганськ-Київ-Луганськ.

Як повідомляє компанія, рейс виконуватиметься 6 разів на тиждень по буденних днях.

Виліт з Луганська о 06.45, з Києва - о 19.40.

На маршруті експлуатуватимуться літаки АТР-42-300.

Обслуговування на борту організовано в економічному класі.

Луганськ стане шостим напрямом, за яким авіакомпанія «ЮТейр-Україна» виконує регулярні рейси з Києва.

На сьогодні регулярні рейси з Києва компанія виконує до Москви, Донецька, Львова, Одеси і Харкова.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва до Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, а також міжнародних рейсів до Москви з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва і чартерних рейсів у співпраці з ТОВ «Anex Tour» з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Шейху.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1 770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.