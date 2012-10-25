УЗ підготує до зими понад 4 тис. пасажирських вагонів далекого сполучення

Залізниці України готують до роботи у зимовий період 4239 вагонів пасажирських поїздів далекого сполучення, з яких понад 3053 - на комбінованому опаленні та 1186 - на вугільному.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), на сьогодні запас кам'яного вугілля для опалення пасажирських вагонів на складах пасажирських господарств залізниць України перевищує двомісячну потребу і становить близько 18 тис. тонн.

Опалювальний період в пасажирських поїздах починається з 1 жовтня і закінчується 25 квітня. Температура повітря у вагонах поїздів далекого прямування за нормами в осінньо-зимовий період повинна підтримуватися в межах від 18 до 22 градусів.

Крім того, до роботи в осінньо-зимовий період залізниці України підготують 1311 електропоїздів, 76% з яких вже пройшли осінній комісійний огляд, а також 210 приміських дизель-поїздів.

Довідка УНІАН. Норми зимового температурного режиму в пасажирських поїздах у далекому сполученні становлять від 18 до 22 градусів, в приміських - від 11 до 13 градусів.

Якщо температура нижче цих показників, то пасажир має право звернутися до бригадира поїзда з проханням перевести його до іншого вагона, надати додаткову ковдру або зігріти чаєм.

Під час підготовки до перевезень в осінньо-зимовий період пасажирські вагони проходять необхідний ремонт, їх миють, фарбують, проводять ревізію стану опалювальних систем, санвузлів, ступеня утеплення.