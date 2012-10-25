Донецька залізниця перерахувала до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів 2,245 млрд грн
Донецька залізниця (ДЗ) за 9 місяців 2012 року перерахувала до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів 2,245 млрд грн.
Як повідомили УНІАН у ДЗ, зокрема, дорога перерахувала 719,6 млн грн ПДВ, 247 млн грн податку на прибуток та 873,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.
Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).