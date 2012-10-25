Донецька залізниця перерахувала до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів 2,245 млрд грн

Донецька залізниця (ДЗ) за 9 місяців 2012 року перерахувала до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів 2,245 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, зокрема, дорога перерахувала 719,6 млн грн ПДВ, 247 млн ​​грн податку на прибуток та 873,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).