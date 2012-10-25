"Українські експреси" Hyundai взимку забезпечать пасажирам комфортну температуру

Швидкісні міжрегіональні елекропоїзди категорії Інтерсіті+ «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem у період зимових перевезень забезпечать пасажирам комфортну температуру, а системи поїздів зможуть витримати роботу в умовах морозів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник проекту компанії Hyundai Rotem Джей Кхо Лі.

Він повідомив, що з настанням зимових морозів корейські фахівці мають намір відновити практику супроводдення кожного рейсу «Українських експресів» для контролю поведінки машини в умовах негативних температур.

Джей Кхо Лі зазначив, що комфорт пасажирів забезпечуватиме автоматична система, яка буде контролювати температуру в салоні і, в залежності від температури ззовні, регулювати режим опалення.

Температура у вагонах «Українських експресів» в зимовий період може коливатися від 20 до 23 градусів.

Вхідні та міжвагонні двері та вікна поїздів Hyundai повністю герметичні, і задування снігу або дощу всередину вагона або в тамбур неможливо. Ті місця, куди може потрапити сніг - додатково захищені кришками і щитами.

Для профілактики обмерзання при низьких температурах струмоприймачів, труб систем водопостачання, опалення та кондиціонування корейські інженери розробляють додаткову систему їх обігріву.

Згідно з умовами контракту між «Укрзалізницею» та Hyundai Rotem про сервісне обслуговування швидкісних електропоїздів, в Україні працюють дев'ять корейських фахівців компанії Hyundai Rotem.

Зараз всі вони працюють на технічній пасажирській станції «Дарниця», однак за необхідності відправляються в Харків, Донецьк або Львів.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 15 травня підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Як повідомляє «Укрзалізниця», згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання по забезпеченню якості ремонту та експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год по залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.