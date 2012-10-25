Для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів створять чотири центри

В Україні буде побудовано чотири високотехнологічні центри для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів, які замінять сотні нинішніх депо.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

Він зазначив, що крім технічної пасажирської станції (ТПС) «Дарниця», яка відкрилася 24 жовтня в Києві та обслуговуватиме центрально-північний вузол, центри з обслуговування швидкісних поїздів будуть відкриті на Заході і Сході України, а також, після відкриття Одесько-Сімферопольської напрямку - на півдні.

«Ці чотири центри замінять кілька сотень депо», - сказав Б.Колесніков.

Нагадаємо, раніше високотехнологічний центр з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів був відкритий у Харкові.

Довідка УНІАН. Технічна пасажирська станція (ТПС) «Дарниця» включає вагономийний комплекс, ремонтно-екіпірувальний цех та інші об'єкти, за допомогою яких удосконалюється технологія обслуговування поїздів.

Швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують залізницями України під брендом «Український експрес» між Києвом, Львовом, Донецьком та Харковом.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год по залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.