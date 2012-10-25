«Укрзалізниця» 26 жовтня запустить рейковий автобус у Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 26 жовтня 2012 р. запустить за маршрутом Джанкой - Феодосія і Феодосія - Армянськ - Феодосія в Криму рейковий автобус.

Як повідомили УНІАН «Укрзалізниці», це буде перший рейковий автобус, який курсуватиме по території Придніпровської залізниці.

На маршруті буде використовуватися рухомий склад виробництва АТ «ПЕСА Бидгощ» (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, Польща).

Рейковий автобус курсуватиме на неелектрифікованих ділянках Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці.

Рейковий автобус серії 620М - це автономний моторний самохідний вагон з двигуном внутрішнього згоряння.

Дальність ходу на одній заправці палива становить не менше 1000 км.

Термін служби - 40 років, при дотриманні правил технічної експлуатації.

Конструкційна швидкість становить 120 км/год.

Рейковий автобус має дві кабіни машиніста, пасажирський салон, туалет.

Автобус розрахований на перевезення 201 пасажира, у тому числі до 110 сидячих пасажирів.

Пасажирський салон має подвійні місця для сидіння з одного боку і потрійні сидіння з іншого, столики між сидіннями, ящики для сміття, поручні.

У пасажирському салоні виділено місце для інвалідів на інвалідних візках, а також для пасажирів з великим багажем. Над вікнами вздовж бічних стін встановлені багажні полиці.

Нагадаємо, перший на Придніпровській залізниці рейковий автобус, вартістю близько 2 млн євро, буде придбано на умовах спільного фінансування ДП «Придніпровська залізниця» та АР Крим. Зокрема, з республіканського бюджету автономії планується виділити 11 млн грн.

Львівська залізниця (ЛЗ) з 27 вересня запустила рейковий автобус - регіональний поїзд № 802/801 Львів-Луцьк-Львів.