Над Москвою припинено небезпечне зближення літаків

Вранці у понеділок, 22 жовтня, під час виконання рейсу авіакомпанії "АероСвіт" VV452 Москва-Київ з аеропорту "Шереметьєво" був перерваний зліт повітряного судна за командою диспетчера аеропорту через несподіваний маневр іншого літака, що отримав дозвіл на посадку.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії «АероСвіт», 22 жовтня близько 8:00 за московським часом повітряне судно було виведено на стартову позицію на злітно-посадковій смузі. Від диспетчера управління повітряним рухом в зоні аеропорту "Шереметьєво" було отримано дозвіл на зліт. Однак уже в процесі розбігу літака від диспетчера раптово надійшла команда припинити зліт.

За попередніми даними, рішення про зупинку повітряного судна "АероСвіту" диспетчер прийняв, щоб уникнути його небезпечного зближення з іншим літаком, який отримав дозвіл на посадку, але несподівано пішов на друге коло.

У сформованій ситуації екіпаж повітряного судна "АероСвіту" діяв професійно, в повній відповідності з інструкцією, що застосовується під час переривання злету.

Була успішно виконана складна процедура екстреного гальмування, що вимагає від екіпажу швидких рішень і граничної чіткості дій. Літак зупинився в межах злітно-посадкової смуги і потім зарулив на виділену аеропортом стоянку.

Командир повітряного судна двічі інформував пасажирів по гучному зв'язку про припинення злету за командою диспетчера і про передбачений після перерваного злету ретельнийогляді літак і виконання переліку технічних робіт, необхідних для безпечного продовження рейсу.

За результатами попередньої оцінки тривалості техогляду і тестування систем літака, командир повітряного судна вийшов безпосередньо в салон і запропонував пасажирам провести час, необхідний для підготовки літака до рейсу, або на борту, або в терміналі аеропорту. Відповідно до побажання пасажирів вони були доставлені автобусом в будівлю аеропорту (термінал Е).

Після завершення всіх передбачених інструкцією технічних робіт та оформлення відповідних документів літак о 13:10 за московським часом (12:10 за київським) часу був відправлений з аеропорту "Шереметьєво" і прибув до Києва в 13:50 за місцевим часом.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, у тому числі сім трансконтинентальних безпосадкових повітряних ліній, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.