Мінінфраструктури хоче оформляти вантажі у портах без паперових документів

Міністерство інфраструктури України ініціює відмову від паперового документообігу під час здійснення контролю та оформлення вантажів і транспортних засобів в портах і створення електронної інформаційної системи, аналогічної до тих, що використовуються в провідних портах Європи.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідний проект постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2012 № 451» винесено на публічне громадське обговорення.

Відповідно до розробленого документу, пропонується створити єдину інформаційну систему портового співтовариства (ЄІС), до якої будуть підключені адміністрації та виробничі комплекси порту, стивідорні компанії, контролюючі органи і служби, агентські й експедиторські організації та інші організації, що беруть участь у транспортуванні або обробки вантажів і транспортних засобів .

Учасники через ЄІС будуть здійснювати обмін, перевірку, оформлення, розрахунки та передачу будь-якої інформації, документів, достатніх для контролю і оформлення вантажів та транспортних засобів при вантажних перевезеннях.

Відмітки контролюючих органів про всі прийняті ними рішення щодо товарів і транспортних засобів також будуть проставлятися в ЄІС.

На думку авторів проекту, введення такої ЄІС позитивно позначиться на конкурентоспроможності українських портів.

Довідка УНІАН. Підприємства морського та річкового транспорту України в 2011 році знизили перевезення вантажів на 10,7% в порівнянні з 2010 роком - до 9,9 млн тонн, вантажообіг водного транспорту знизився на 18,2% - до 7,365 млрд т/км. Перевезення пасажирів водним транспортом у 2011 році зросли на 5,2% - до 8 млн пасажирів, пасажирооборот знизився на 3,8% - до 91,7 млн ​​пас./км.

Підприємства морського та річкового транспорту України в січні-серпні 2012 року скоротили перевезення вантажів на 20,8% в порівнянні з січнем-липнем 2011 року - до 4,9 млн тонн, перевезення пасажирів скоротилися на 17,8% - до 4,7 млн пасажирів.