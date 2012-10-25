Авіакомпанія «Трансаеро» переходить в аеропорт «Київ» (Жуляни)

Один з найбільших авіаперевізників Росії - авіакомпанія «Трансаеро» з 28 жовтня перейде з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН в аеропорту «Київ» (Жуляни), з 28 жовтня «Трансаеро» виконуватиме три щоденні рейси на напрямі Київ-Москва в аеропорт Домодєдово.

З січня 2013 року авіакомпанія планує розвивати мережу маршрутів з аеропорту «Київ» (Жуляни) до регіональних центрів Росії, зокрема, до Омська, Уфи і Єкатеринбургу.

Як повідомляв УНІАН, «Трансаеро» почала виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ-Москва з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) з 15 червня, продовжуючи виконувати також і рейси з аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Трансаеро» працює з листопада 1991 року і є другою найбільшою авіакомпанією Російської Федерації.

Компанія володіє одним з найбільших парків далекомагістральних повітряних суден у Росії, СНД і Східній Європі. На сьогодні її парк складається з 83 літаків: 21 Boeing-747, 13 Boeing-777, 14 Boeing-767, 32 Boeing-737 і 3 Ту-214.

Маршрутна мережа «Трансаеро» охоплює більш як 160 напрямів по Росії і зарубіжним країнам Європи, Азії, Америки і Африки.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін було розподілено на аеропорт і авіакомпанію, і з того часу існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельної і внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-вересні 2012 року обслужив 594,7 тис. пасажирів - на 76,16% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.