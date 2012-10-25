Hyundai на Донецьк зупинятиметься у Краматорську і Костянтинівці

Швидкісний міжрегіональний електропоїзд категорії Інтерсіті+ «Український експрес» з 1 листопада на маршруті Київ-Донецьк-Київ робитиме зупинки у Краматорську і Костянтинівці.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), рішення про організацію зупинок у цих містах ухвалено після детального вивчення пасажиропотоку.

Попередній продаж квитків на «Український експрес» з урахуванням зупинок у Краматорську і Костянтинівці буде відкрито найближчим часом.

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.