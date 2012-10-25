Залізничний транспорт зберіг перевезення вантажів на рівні 343 млн тонн

Залізничний транспорт України в січні-вересні 2012 року перевіз 343,1 млн тонн вантажів, що становить 99,7% показника аналогічного періоду 2011 року, повідомляє Держстат України.

За даними Держстату, зокрема, залізний транспорт за 9 місяців 2012 року збільшив перевезення зерна і продуктів помелу на 85,9% - до 16 млн тонн, будівельних матеріалів - на 6,3%, до 41,2 млн тонн, коксу - на 2,6%, до 8,6 млн тонн.

Водночас перевезення кам'яного вугілля скоротилося на 0,6% - до 76,6 млн тонн, нафти і нафтопродуктів — на 33,7%, до 5,5 млн тонн, руди залізної і марганцевої - на 1,8%, до 55,3 млн тонн, чорних металів - на 5,8%, до 22,1 млн тонн, брухту чорних металів - на 30,3%, до 3,4 млн тонн, лісових вантажів - на 11,9%, до 3,3 млн тонн, хімічних і мінеральних добрив - на 1,8%, до 5,9 млн тонн, цементу - на 8,9%, до 4,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-вересні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 574,4 млн тонн вантажів – на 3,4% менше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту в січні-вересні п.р. скоротився на 7% – до 293,737 млрд т/км.