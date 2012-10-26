На вечірні «Українські експреси» 26 жовтня з Києва продано всі квитки

На вечірні рейси міжрегіональних швидкісних електропоїздів категорії Інтерсіті+ «Український експрес», які вирушають 26 жовтня з Києва до Донецька, Харкова і Львова, продано всі квитки, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, станом на 10:00 26 жовтня викуплено всі місця як першого, так і другого класу на потяги № 169Л Київ-Львів (відправлення з Києва о 18:20), № 152К Київ-Донецьк (відправлення з Києва о 16:30) і № 164О Київ-Харків (відправлення з Києва о 18:15).

Всього з початку експлуатації «Українських експресів» - 27 травня 2012 року - на «Українські експреси» було продано більш ніж 405,5 тис квитків.

Довідка УНІАН. Потяг категорії Інтерсіті+ (ІС+) – денний швидкісний потяг, що курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі потяга вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem.