Польська PKP Cargo побудує логістичний центр біля Познані

Варшава. Найбільший у Польщі вантажоперевізник залізничним транспортом - компанія PKP Cargo вирішила побудувати логістичний центр біля польського міста Познань, через яке проходить головний залізничний маршрут постачання товарів із Західної Європи на схід.

Згідно з повідомленням компанії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, до 2014 року на станції Познань-Франово буде побудовано термінал для обслуговування інтермодальних перевезень - у контейнерах залізницею і автомобільним транспортом.

Компанія відзначила, що будівництво терміналу вартістю майже 10 млн євро стане першим етапом створення логістичного центру. При цьому компанія не називає даних про вартість реалізації всього проекту.

"Обсяг інтермодальних перевезень PKP CARGO зростає до 30% за рік. Створюючи термінал, ми хочемо підсилити нашу присутність у цьому сегменті між Західною Європою і Польщею", - відзначив голова правління компанії Войцех Бальчун.

За оцінками польської фірми, у 2014 році термінал зможе обслужити більш ніж 11 тис TEU (одиниць, що відповідає стандартному 20-футовому морському контейнерові), а наступного року – близько 26 тис.

Прес-служба відзначила, що 3,6 млн євро на будівництво терміналу виділить компанії Євросоюз у рамках програм допомоги Польщі.

У компанії додали, що PKP Cargo раніше залучала кошти Євросоюзу і польського держбюджету на будівництво одного з контейнерних терміналів, відзначивши, що вони покрили близько третини необхідних на цю інвестицію 10,5 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, PKP Cargo у першій половині поточного року скоротила чистий прибуток на 3% - до близько 30 млн доларів при більш ніж 10% падінні виручки - до близько 670 млн доларів.

Довідка УНІАН. Минулого року PKP Cargo одержала рекордний за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн доларів, що майже в 4 рази більше, ніж у 2010 році, а її доходи збільшилися на близько 10% - до 1,6 млрд доларів.

PKP Cargo є лідером серед вантажних залізничних перевізників, які працюють в Польщі, її частка на ринку традиційно перевищує 50%. У першій половині поточного року всі польські залізничні перевізники скоротили перевезення вантажів у країні на 9% - до 111,6 млн тонн.