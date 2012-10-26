Відправлення вантажів з Одеського порту контейнерним поїздом «Вікінг» зросло у 5,5 раза

З Одеського морського торгового порту (ОМТП) за 9 місяців 2012 року контейнерним поїздом «Вікінг» було відправлено 629 вагонів, що в 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як мовиться у повідомленні порту, всього у січні-вересні 2012 року з ОМТП відправлено 15,035 тис вантажних вагонів — на 26% більше, ніж роком раніше.

У порту також відзначають, що контейнерному потягу «Вікінг» з боку адміністрації ОМТП і компаній-операторів контейнерних терміналів - «ГПК-Україна» і ТОВ «Бруклін-Київ Порт», створено режим найбільшого сприяння.

Крім того, порт прогнозує, що збільшення обсягів контейнерних перевезень між Україною, Білоруссю і Прибалтикою в найближчому майбутньому може призвести до зміни графіка руху потяга і протягом 3-4 місяців "Вікінг" курсуватиме щодня.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування тричі на тиждень. З 1 лютого 2012 року рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20-відсоткова знижка до чинних тарифів.