PKP Cargo купить вагонів на 1 млрд дол.

Варшава. Найбільший у Польщі вантажоперевізник на залізничному транспорті - компанія PKP Cargo планує до 2016 року купити 1,8 тис нових сучасних вагонів вартістю майже 1 млрд доларів для обслуговування нових ринків у Західній Європі.

Про це пише польське ділове видання Puls Biznesu.

За даними видання, компанія, що належить польській державі, планує залучити для цього кредитні кошти, зокрема Європейського інвестиційного банку.

"Вартість усього (кредитного) контракту оцінюється у більш ніж 400 млн доларів", - відзначає газета.

PB пише, що PKP Cargo володіє 2,6 тис локомотивами і більш ніж 65 тис вагонів, яких їй вистачає для обслуговування польського ринку.

"Компанія одержала дозвіл на перевезення, серед іншого, у Німеччині, Австрії та Голландії, і їй потрібні сучасні спеціальні вагони, щоб обслуговувати закордонні ринки. Їх завоювання має стати магнітом для майбутніх інвесторів PKP Cargo, яка незабаром шукатиме їх на фондовому ринку", - відзначає видання.

Відомий у Польщі інвестор і власник компанії-виробника залізничного транспорту Newag, Збігнєв Якубас, назвав "дуже великим" плановане замовлення, відзначивши, що "навіть важко повірити, що воно з'явиться на польському ринку".

Газета написала, що таке велике замовлення на вагони може допомогти металургійному заводу «ІСД Hutа Czеstochowa», який переживає труднощі.

"Польські експерти прогнозують, що в Польщі і Західній Європі будуть виготовлятися мультисистемні локомотиви і спеціальні вагони (наприклад, цистерни), а виробництво вагонів для масових товарів, таких як вугілля, пісок, матеріали для будівництва доріг, поступово переноситиметься на схід", - відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня PKР Cargo одержала ліцензію на перевезення у Бельгії, яка стала для неї п'ятим закордонним ринком після Німеччини, Австрії, Чехії і Словаччини, де вона зможе офіційно займатися вантажоперевезеннями.

Довідка УНІАН. Польський уряд створив PKР Cargo в 2001 році, виділивши її в окрему компанію в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни. Компанія входить до державної групи PKP разом з іншими спеціалізованими «дочками» і на сьогоднішній день показує найкращі результати діяльності на тлі збиткової роботи більшості інших компаній.

Минулого року PKP Cargo одержала рекордний за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн доларів, що майже в 4 рази більше, ніж 2010 року, а її доходи збільшилися приблизно на 10% - до 1,6 млрд доларів.

За першу половину поточного року компанія скоротила чистий прибуток на 3% - до близько 30 млн доларів при більш ніж 10% падіння виручки - до близько 670 млн доларів.