Одеська залізниця за 9 місяців відремонтувала майже 7 тис вантажних вагонів

Фахівці Одеської залізниці (ОЗ) за 9 місяців 2012 року відремонтували 6,705 тис вантажних вагонів - на 4,25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє ОЗ, з відремонтованих вагонів 2,942 тис вагонів входять в інвентарний парк «Укрзалізниці», решта відремонтованих вагонів є приватними.

Ремонт вантажних вагонів на ОЗ здійснюється у п'яти вагонних депо станцій Знам’янка, ім. Т. Шевченка, Одеса-Застава 1, Помошна і Херсон, кожне з яких спеціалізується на різних видах ремонту.

Лідерами з ремонту вагонів є вагонні депо Знам’янка, де за 9 місяців 2012 року було відремонтовано 2,195 тис вагонів, і вагонне депо Херсон, де відремонтували 1,973 тис вагонів.

Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територіэю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила завантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% у порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн грн.