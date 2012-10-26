«Укртелеком» за 9 місяців збільшив чистий прибуток до 348 млн грн за МСФЗ

Найбільша телекомунікаційна компанія в Україні «Укртелеком» за підсумками січня-вересня 2012 збільшила чистий прибуток до 348,008 млн грн, що становило приріст за третій квартал у розмірі 223,5 млн грн з 124,5 млн грн за перше півріччя 2012 року.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, підготовленому відповідно до МСФЗ.

Чистий дохід «Укртелекому» за МСФЗ за січень-вересень поточного року зріс до 4,948 млрд грн, а валовий прибуток за МСФЗ – до 1,352 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий дохід «Укртелекому» за МСФЗ в січні-червні 2012 року становив 3,3 млрд грн, валовий прибуток – 851,8 млн грн.

За українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБО) I півріччя 2011 року «Укртелеком» завершив з чистим збитком 215,4 млн грн, чистим доходом – 3,33 млрд грн і валовим прибутком – 595,5 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (більш як 9,7 млн абонентів), компанія також надає послуги Інтернет і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%.