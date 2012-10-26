Придніпровська залізниця запустить потяг «Інтерсіті+» з Дніпропетровська до Криму до літа 2013 року

Придніпровська залізниця має намір запустити до наступного курортного сезону — літа 2013 року — швидкісний потяг корейського виробництва класу «Інтерсіті+» з Дніпропетровська до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі.

"Нам треба вирішити грандіозне завдання: наступного курортного сезону Крим має одержати потяги класу «Інтерсіті+», які розвивають швидкість до 160 кілометрів на годину, які привозитимуть дніпропетровців до Сімферополя за 4 години 50 хвилин. Це потяги є останнім словом техніки", - сказав О.Момот.

Він уточнив, що поки йдеться про один такий потяг. "Якщо він робитиме два рейси на день - одного потягу вистачить, там дев'ять вагонів, він вміщає майже 700 пасажирів", - сказав начальник Придніпровської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, Укрзалізниця» ввела в експлуатацію перший у Криму рейковий автобус, який курсуватиме з Армянська до Феодосії через Джанкой.

Довідка УНІАН. Потяг категорії «Інтерсіті+» (ІС+) - денний швидкісний потяг, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ віднесено електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.