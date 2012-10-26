«Укрзалізниця» запустила рейковий автобус у Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») сьогодні, 26 жовтня, ввела в експлуатацію перший в Криму рейковий автобус, який курсуватиме з Армянська до Феодосії через Джанкой.

Як передає кореспондент УНІАН, пересувний склад, зібраний компанією «ПЕСА Бидгощ» (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spуіka Akcyjna, Польща), обійшовся Придніпровській залізниці і Раді міністрів Криму в 20,6 млн грн.

Ціна квитка на автобус така сама, які на існуючих сьогодні приміських маршрутах: Джанкой - Феодосія - 16,75 грн, Джанкой - Армянськ - 11,75 грн.

«Ми вибрали вдалу модель потягу: він вміщає 200 пасажирів, може рухатися зі швидкістю 120 кілометрів на годину, оснащений клімат-контролем, вакуумним туалетом, яким можна користуватися і на стоянці. У ньому є місця для пасажирів в інвалідних візках. Відстань від Джанкоя до Феодосії він долатиме на годину швидше, ніж потяги, що експлуатуються зараз», - сказав начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот під час презентації автобуса на вокзалі в Сімферополі.

Рейковий автобус серії 620М - автономний моторний самохідний вагон з двигуном внутрішнього згорання - курсуватиме по неелектрифікованих ділянках Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці.

Дальність ходу на одній заправці палива становить не менш як 1000 км. Термін служби становить 40 років. Пасажирський салон має подвійні місця для сидіння з одного боку і потрійні сидіння з іншою, столики між сидіннями, ящики для сміття, поручні.

«Я думаю, що це не останній автобус, який ми запускаємо в Криму», - відзначив кримський прем'єр Анатолій Могильов.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця з 27 вересня запустила рейковий автобус - регіональний потяг № 802/801 Львів-Луцьк-Львів.