Можлива заборона експорту пшениці не позначиться істотно на вантажообігу Придніпровської залізниці

Начальник Придніпровської залізниці (ПрЗ) Олександр Момот вважає, що прогнозоване введення Україною заборони на експорт пшениці не позначиться істотно на обсязі вантажообігу ПрЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Момот сказав сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

«У нас роботи - будь здоровий! Якщо говорити про Придніпровську залізницю, то ми вантажимо за добу 650 вагонів вугілля, 2,5 тисячі вагонів руди, 650 вагонів металу і лише 90 вагонів зерна», - сказав начальник ПрЗ.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив про можливість цілковитої заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада. Україна, яка входить до десятки світових експортерів пшениці, заявила про зменшення свого нинішнього урожаю втричі через несприятливі погодні умови.