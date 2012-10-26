Аеропорт «Бориспіль» скоротив чистий прибуток майже на 12%

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-вересні 2012 року скоротило чистий прибуток на 11,56% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 403,756 млн грн.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» у січні-червні 2012 року збільшив чистий прибуток на 16,13% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 270,495 млн грн.

За січень-вересень 2012 аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 6,691 млн осіб.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розміщений за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За січень-червень 2012 аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн чоловік.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.