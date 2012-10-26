У Луцьку після капітального ремонту відкрили залізничний вокзал

Львівська залізниця (ЛЗ) у п'ятницю, 26 жовтня, відкрила оновлений вокзальний комплекс у Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, цей вокзал був останнім серед усіх вокзалів обласних центрів західного регіону, який досі капітально не ремонтували.

Залізничники посилили фундамент вокзалу, повністю перепланували внутрішні приміщення вокзалу й надбудували 3-й поверх площею 750 кв. м, в якому розмістили кімнати відпочинку для пасажирів, замінили мережі водопостачання й каналізації, електромережі, облаштували опалення, вентиляційні мережі, утеплили зовнішні фасади, оздобили інтер'єр центрального залу, залів очікування й касових залів.

Для підвищення комфорту перебування на вокзалі осіб із обмеженими фізичними можливостями облаштовано місця переходу до вокзалу й пасажирських платформ пандусами.

Крім того, залізничники провели капітальний ремонт двоповерхової будівлі посту електричної централізації, будівлі приміської каси, багажного відділення, впорядкували привокзальну територію та сквери площею 10 тис. кв. м, замостили бруківкою перони й площу, провели озеленення території, встановили огорожу, виконали протипожежну обробку станційних споруд, що входять у вокзальний комплекс.

Як повідомляв УНІАН, площа залізничного вокзалу в Луцьку після капітального ремонту збільшиться майже вдвічі й становитиме 1624 кв. м, а в будівлі вокзалу з'явиться третій поверх.

Це наймасштабніше оновлення комплексу з моменту його спорудження в 1959 році.

Довідка УНІАН. Роботи з капітального ремонту залізничного вокзалу й усіх службово-технічних споруд станції Луцьк тривали з червня по грудень 2011 року і з лютого по жовтень 2012 року. Вартість виконаних робіт становить близько 21 млн грн.

У 2012 році залізниці України направлять на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

В 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці направили понад 123 млн грн власних коштів.