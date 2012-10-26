У Китаї у 2012 році зберуть понад 1 млрд мобільних телефонів

Китайські виробники мобільних телефонів планують зібрати в 2012 році понад 1 млрд мобільних пристроїв.

Про це повідомляє агентство «Мобілка» (sotovik.ru) із посиланням на China Times.

Водночас, незважаючи на вражаючий обсяг випуску мобільних телефонів, прибуток від випуску мобільних пристроїв, який залишається у Китаї, є незначним. Згідно з повідомленням, майже весь прибуток від зібраних мобільних пристроїв дістається тим компаніям, які розробляють такі пристрої і представляють їх на ринку (Samsung, Apple тощо), китайським збирачам дістається до 1% прибутку з пристроїв.

Нагадаємо, що за підсумками першого півріччя 2012 року у світі було продано близько 840 млн мобільних телефонів.

При цьому падіння обсягів продажів мобільних телефонів у 2012 році становило 2,3% у другому кварталі 2012 року (419 млн телефонів) у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Частка смартфонів у загальній кількості мобільних телефонів, проданих у другому кварталі 2012 року, становила 36,7% (зростання у порівнянні з 2 кварталом 2011 року на 42,7%).

Лідером у рейтингу продажів мобільних телефонів у 2 кварталі 2012 року стала компанія Samsung (Корея) - понад 90,4 млн пристроїв, фінська компанія Nokia поставила на ринок 83,4 млн, Apple (США) - 28,9 млн, ZTE (Китай) - 17,9 млн, LG (Корея) - 14,3 млн, Huawei (Китай) - 10,9 млн. Решта компаній продали менше 10 млн пристроїв кожна.