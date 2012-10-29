Обсяг капінвестицій «Укртелекому» за 9 місяців зріс на 45,6%

Обсяг капітальних інвестицій «Укртелекому» за 9 місяців 2012 року зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 45,6% і сягнув понад 747 млн грн.

Про це повідомляється у звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондовому ринку.

При цьому 613,2 млн грн інвестицій залучено за рахунок власних коштів, 135 млн інвестицій здійснено за рахунок товарного кредиту і фінансового лізингу.

Як повідомляв УНІАН, обсяг капітальних інвестицій «Укртелекому» в 2011 році становив понад 925 млн грн, згідно з інвестпланом «Укртелекому» в 2012 році планувалося освоїти капітальних вкладень на суму більш ніж 1,345 млрд грн.

Інвестпланом, зокрема, в 2012 році було заплановано продовжити розвиток мережі швидкісного Інтернету за технологією Аdsl2+, модернізацію існуючої транспортної мультисервісної IP-мережі, розвиток первинної мережі компанії тощо.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (більш як 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 році становив понад 8 млрд грн, за 9 місяців 2012 року – більш як 5,86 млрд грн.