Продажі мобільних телефонів у світі в 3-му кварталі зросли до 444 млн пристроїв

Згідно з оцінкою агентства IDC (США), у 3-му кварталі 2012 року в світі було продано 444 млн мобільних телефонів (в т.ч. смартфонів та ін.), що на 2,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Gartner.

При цьому частка смартфонів у загальній кількості мобільних телефонів, проданих у 3 кварталі 2012 року, становить 40,4%, або 179,7 млн шт., що на 45,3% більше, ніж роком раніше.

Лідером у рейтингу продажів мобільних телефонів за звітний період, як і в попередньому кварталі, стала компанія Samsung (Корея) – більш як 105,4 млн пристроїв, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, при цьому частка ринку компанії зросла до 23,7% (у 3 кварталі 2011 року - 20,1%).

Торішній лідер, фінська компанія Nokia, в 3 кварталі 2012 року зайняла друге місце у рейтингу, поставивши на ринок 82,9 млн мобільних телефонів, що на 22,2% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, при цьому частка ринку компанії знизилася до 18,7% (у 3 кварталі 2011 року – 24,5%).

На третьому місці вже декілька кварталів перебуває компанія Apple (США), яка за звітний період поставила на 57,3% більше мобільних пристроїв – 26,9 млн, при цьому частка ринку компанії становить 6,1% (у 2011 році – 3,9%).

Наступне місце в рейтингу зайняла, піднявшись на один рядок у порівнянні з попереднім кварталом, компанія LG - 14 млн мобільних телефонів, що на 33,6% менше, ніж рік тому (частка ринку впала з 4,9% у 2011 році до 3,1%).

Компанія ZTE (Китай) опустилася в рейтингу на одну позицію, поставивши на ринок 13,7 млн мобільних телефонів, падіння на 22,2% (частка ринку також впала з 4,1% у 2011 році до 3,1%).

Решта компаній продали у 3 кварталі 201,6 млн пристроїв, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, ринкова частка також зросла з 42,5% у 3 кварталі 2011 року до 45,3%.

На ринку смартфонів також лідирує компанія Samsung, яка вдвічі наростила обсяг поставок смартфонів у порівнянні з 3 кварталом 2011 року – до 50,5 млн пристроїв. На другому місці - компанія Apple, яка поставила за звітний період 26,9 млн смартфонів (зростання 57,3%). На наступному місці в рейтингу - компанія Research In Motion – 7,7 млн смартфонів, що на 34,7% менше, ніж минулого року.

Компанія ZTE продала 7,5 млн смартфонів, що на 82,9% більше, ніж у 3 кварталі 2011 року. Компанія НТС (Китай) поставила на ринок 7,3 млн смартфонів (падіння на 42,5%).

Решта компаній продали в 3 кварталі 74 млн смартфонів, що на 48,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Нагадаємо, у 2 кварталі 2012 року в світі було продано 419 млн мобільних телефонів (в т.ч. смартфонів та ін.), що на 2,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.