Lufthansa переводить рейси у новий термінал "D" аеропорту "Бориспіль"

Пасажири найбільшого європейського перевізника – авіакомпанії Lufthansa тепер обслуговуються у новому терміналі «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України. Як сказано в повідомленні, авіакомпанія Lufthansa здійснює в аеропорт «Бориспіль» міжнародні регулярні рейси з Франкфурту, Дюсельдорфу і Мюнхена – всього 34 рейси на тиждень.

Прес-служба Мінінфраструктури також відзначає, що з 1 вересня 2012 року власна хендлінгова служба аеропорту «Бориспіль» надає Lufthansa повний спектр хендлінгових послуг з обслуговування пасажирів, що є визнанням високого рівня роботи аеропорту. Раніше аеропорт надавав послуги тільки з наземного обслуговування повітряних суден.

Рейси з нового терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» почали також виконувати авіакомпанії Austrian Airlines і Air Baltic. Раніше у цей термінал перейшли British Airways, KLM, Air France, Czech Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, авіакомпанія «Россия».

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2012 року аеропорт «Бориспіль» збільшив обслуговування пасажирів на 9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 6,691 млн осіб.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, який обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Він є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.