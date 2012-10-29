«Укрпошта» увійшла до десятки найкращих на конкурсі «Гран-Прі Виставки WIPA»

Український поштовий блок «Маяки України» 2010 року випуску увійшов до десятки найкращих за підсумками престижного міжнародного філателістичного конкурсу на найкращу марку «Гран-Прі Виставки WIPA».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Як випливає із повідомлення, в конкурсі взяли участь 72 країни. Національний поштовий оператор України вже в 10 раз змагається за звання переможця, і вже уп'яте входить до десятки найкращих представників своєї галузі.

Довідка УНІАН. Міжнародний конкурс «Гран-Прі Виставки WIPA» - одне з найбільш шанованих і престижних філателістичних змагань, яке проводиться щорічно у Відні (Австрія). Члени журі конкурсу - відомі австрійські художники, журналісти - філателісти, представники Австрійської поштової адміністрації та австрійської національної друкарні.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні. Чистий прибуток ДППЗ «Укрпошта» за підсумками 2012 року, як очікується, становитиме 39 млн грн - на 50% більше, ніж у 2011 році.